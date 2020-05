Mirta Busnelli cruzó al aire Guillermo Andino por su opinión sobre Mauricio Macri

Mirta Busnelli se refirió a la actualidad del país en medio de la crisis sanitaria y a la situación que atraviesan los actores en la cuarentena. En ese diálogo con Guillermo Andino, criticó al macrismo y se produjo un momento incómodo entre el conductor y la entrevistada.

El periodista indagó sobre unas declaraciones que había hecho la actriz respecto a cuáles hubiesen sido los resultados de esta pandemia si la administración hubiera estado a cargo del gobierno de Mauricio Macri: "Te escuché decir que 'menos mal que nos tocó la pandemia con este presidente al frente' ¿Por qué lo dijiste?".

Ella, entre risas, respondió: "Vos sabés porqué. Te voy a dar la respuesta: si hubiera ocurrido en la época de Macri, personalmente, creo que hubiera sido catastrófico", y Andino insistió: "Te lo pregunto justamente porque mucha gente, contrafácticamente, dice 'Si hubiera pasado esto con Macri...' y lo dicen con una connotación negativa, por eso quería saber tu opinión al respecto".

Busnelli, entonces, redobló la apuesta y cruzó al periodista: "No, a mí me gustaría saber tu opinión al respecto, si a vos te gustó el gobierno de Macri".

En medio del momento tenso, Andino apuntó: "Yo te puedo hablar largo y tendido, pero no se responde una pregunta con otra pregunta. Acá la entrevistada sos vos".

"Te la voy a responder igual, Andino. Un desastre. Me parece que hubiera sido un desastre. De alguna manera el desfinanciamiento de la salud tiene como responsable los gobiernos", afirmó y agregó: "Vos me preguntás y no tengo muchas ganas de hablar de Macri. Me parece perder el tiempo. Pero también está buena la pregunta que me hiciste porque sirve para reflexionar qué gente elegimos. El presidente tiene que mandar obedeciendo, obedeciendo al pueblo".

En ese sentido, Busnelli resaltó la tarea de Alberto Fernández y la reacción que tuvo para sacar al país adelante. "Acá hay expertos, Ginés González García, los epidemiólogos, los infectólogos, todo el mundo está a full. Se creó como un ejército de gente en la sanidad. La batalla que se dio fue inmediata y muy grande, siendo un país que no tiene las cosas que tiene el primer mundo respecto a la salud", cerró.