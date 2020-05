La contundente respuesta de Sergio Berni a Cristina Pérez por el aislamiento de Villa Azul

Una vez más, la periodista macrista Cristina Pérez quedó en el centro de la polémica por un comentario en el noticiero de Telefe. Esta vez se cruzó con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pero el funcionario la dejó en ridículo ante los comentarios de la conductora.

En Telefé, Cristina Pérez le dijo que a Berni si "no le parece que es mucho tener presa a la gente" con respecto al aislamiento del barrio Villa Azul para tratar de cuidar a la gente. El Ministro de Seguridad, al escuchar eso, le respondió: "Nosotros estamos cuidando a la gente, usted está muy calentita ahí en el canal, nosotros estamos recorriendo los barrios. Hay gente que no puede ver a su familia y está trabajando hace sesenta días. No es eso lo que hay que decir".

El cruce, luego, se puso un poco más fuerte y la periodista macrista le dijo que "le estaba faltando el respeto". Sin embargo, el ministro de Seguridad la volvió a cruzar.