Guillermo Andino es quien está al frente del programa Informados de todo, que se emite por la señal televisiva de América. Y en las últimas horas, el conductor sorprendió a propios y extraños con una acalorada pregunta que le realizó a Daisy May Queen. "¿Es verdad que renunciaste al sexo?", le consultó.

Residiendo en la India desde hace siete años, la locutora comenzó explicando los hábitos a los que se acostumbró en el último tiempo: "Acá se desayuna salado, por ejemplo un Idli, que es algo hecho con lenteja y arroz que se pone a hervir y se come con una salsita. La gente se levanta muy temprano, 4:30 de la mañana están todos arriba. Se toman un te y recién desayunan a las 8 o 9 de la mañana".

" Nunca comí un buen bife de chorizo en mi vida , pero si me preguntás cuándo fue la última vez, debe haber sido hace 25 o 30 años", agregó Daisy. Y allí fue cuando Andino preguntó lo inesperado: "No me quiero meter en tu vida privada, pero lo tomo de declaraciones que hiciste públicas, ¿es verdad que renunciaste al sexo?"

Lejos de amedrentarse, pero sorprendida por la pregunta, May Queen aseguró: "No es que renuncie pero la verdad, Guille, es que ya no tengo ganas. Estoy posmenopáusica, no tomo hormonas, no me he puesto chip, nada . Hago lo que mi cuerpo me pide, y no me está pidiendo nada de eso. Tampoco he conocido a alguien que me haya movilizado. No estoy cerrada a una relación pero no me sale".

Acto seguido, Andino retrucó: "¿Ni siquiera un día?". Claramente, la locutora argentina se siente cómoda con hábitos cotidianos a los que Guillermo no podría adecuarse. Al menos, en este momento de su vida.