Jorge Rial cruzó a Wiñazki por la nota a Susana Giménez y lo dejó en ridículo

Luego del insólito editorial del periodista macrista Nicolás Wiñazki sobre la imposibilidad de ver a su sobrina por la cuarentena las burlas y los comentarios no paran de llegar. Esta vez fue Jorge Rial el que lo cruzó después de una llamativa entrevista a Susana Giménez en la que, el conductor de TN, no hizo ningún comentario sobre la irresponsabilidad de la actriz.

Los dos se cruzaron en Twitter, ya que Rial salió al cruce de Wiñazki al escribir: "Pobre Nico Wiñazki. No puede ver a la sobrina y lo mandan a entrevistar a Susana Giménez que se fue, en medio de la cuarentena, a Punta del Este. Hablame de injusticia". Allí, el periodista opositor le respondió: "Querido Jorge. Nadie me manda a hacer nada. Susana salió de modo legal de Argentina. Chequealo. Periodismo. No te pongas celoso por una nota".

En ese momento, Wiñazki cavó su propio foso periodístico, ya que quedó en ridículo luego de que Rial le contestase: "Nadie dice que no es legal. ¿Leíste eso? Tal vez la emoción te nubló la vista. Igual, con Tinelli fuiste al hueso y era legal como lo de susana. Y ahí voy a chequear con el que puso al aire esto. Por ahí Su te habló desde Chile y no desde Punta". Junto a ese mensaje apareció el bochornoso video de TN en el que decían que Villa Azul era un lugar de Chile en el que había un protesta.

Para mayor vergüenza, Clarín levantó la nota en su portal, pero no mostró tampoco esta última respuesta, ya que también habría quedado en ridículo y protegió a su estrella.