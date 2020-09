Jorge Rial avanza judicialmente contra Yanina Latorre: "No te escondas"

El conductor de Intrusos, Jorge Rial, lanzó una contundente advertencia a la panelista Yanina Latorre sobre que va a profundizar su embestida judicial contra la integrante de Los Ángeles de la Mañana. “No te escondas”, le advirtió el periodista.

Mientras el conductor de América analizaba en su programa la situación que vivió Alexander Caniggia en la noche de ayer minutos antes de salir al aire en el Cantando 2020, cuando oficiales de la Policía lo notificaron de una causa judicial, reflexionó: “Muchos son valientes y hablan o te putean en redes. Ahora es en Instagram Live o en YouTube, también al aire. Pero cuando vos les decís ‘mirá, lo que acabás de decir ofende y pasa el show televisivo, después se esconden”.

Sin dar puntada sin hilo, Rial continuó: “Vas a la casa y el portero tiene prohibido atender”; y reveló: “Lo digo porque a mi me ha pasado con varias, y ahora vuelvo a la carga con otra. Ya se juntaron dos citaciones, y ahora se va a juntar una tercera citación contra una contadora pública”, reveló Rial.

“Espero que esta vez no se esconda. Que no se esconda en su casa de Avenida de los Incas y que responda. Son todos valientes con una cámara, pero después se tiran al piso y lloran. No van a la mediación y no se atreven al cara a cara porque saben que pierden”, concluyó el periodista en alusión a la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Desde hace tiempo que Rial y Latorre no se llevan bien. El mensaje del conductor se debe a que hace días, la mediática lanzó con munición pesada contra él en su cuenta de Instagram, recordando escándalos de su vida: su vínculo con Marianela Mirra, la relación con su hija, Morena. También mencionó hechos polémicos que acontecieron en Intrusos, como la cámara oculta a Marcelo Corazza y la invitación a Beatriz Salomón para que vea un informe de Punto Doc sobre su esposo, Alberto Ferriols.