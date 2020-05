Jorge Lanata atacó a Verónica Lozano para defender a Wiñazki

Se abrió un nuevo capítulo en el libro que cuenta la guerra entre el periodista ultramacrista Nicolás Wiñazki y la conductora Verónica Lozano. Esta vez, Jorge Lanata, mentor del hombre de TN, atacó a la diseñadora y la acusó de ser "muy débil para atacar".

En Radio Mitre, el conductor de Periodismo Para Todos aseguró no saber "qué rollo tiene Lozano contra Nico pero hay algún quilombo ahí. Puede ser ideológico si querés". Y sostuvo que "lo que ella hizo a pesar de que fue breve, fue feo, feo".

Según su interpretación, "Lozano tiene o un problema con Nico, que realmente no lo sé, o un problema ella con lo que Nico contó. Lozano es una persona que es una lástima que ataque porque es muy débil para atacar".

El periodista opositor aseguró que se sintió sorprendido por la burla de Lozano a Wiñazki porque ella "es psicóloga" y analizó que "es raro escuchar a kirchneristas quejándose por la militancia, que raro es. ¿Ahora de pronto hay una militancia anticuarentena? ¿No se puede discutir? ¿Ahora es militancia?".

Para Lanata, "es muy difícil equilibrar cuando uno habla como profesional y cuando uno habla como persona". Sobre ésto, sostuvo: "Yo he contado millones de cosas personales. Cuando hablo, los que están del otro lado los siento al lado mío. Yo los conozco y ellos me conocen, ¿por qué no les voy a contar algo que me pasa?".

El conflicto se desató cuando, la semana pasada, Wiñazki enarboló un discurso anti cuarentena: "Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa y divina pero la vi por WhatsApp. Y mi mamá, que es la abuela de la nena, la vio por WhatsApp. Y mi papá, que es el abuelo, lo vio por WhatsApp ¿Está bien lo que está pasando? Esta cuarentena va a ser la más larga del mundo", contó en TN.

Lozano realizó una cómica parodia en su programa de televisión, por Telefé, e inmediatamente recibió las críticas de los trolls macristas en redes sociales, sumadas a las de los colegas y opositores al Gobierno nacional. Opositores también al aislamiento social obligatorio, una de las pocas medidas sanitarias efectivas contra el coronavirus junto al lavado de manos.