Jonatan Viale y Eduardo Feinmann furiosos por la extensión de la cuarentena

Jonatan Viale y Eduardo Feinmann volvieron a disparar contra el gobierno pero esta vez por un tema que tiene respaldo científico: la cuarentena. Después de que se explicara repetidas veces la importancia del período de aislamiento social obligatorio y preventivo para evitar el contagio de coronavirus, los conductores cuestionaron la medida.

Después de que se confirmara que la cuarentena total, como la conocemos ahora, se termina el 10 de mayo y que por razones económicas y sanitarias, el presidente Alberto Fernández decidió que a partir de esa fecha se pondrán en funcionamiento algunos sectores, como fábricas y comercios, los periodistas ultramacristas volvieron a cuestionar la medida.

"La gente se va aflojando sola. Qué semanita vamos a tener otra vez, de nuevo una película que ya venimos viendo hace semanas. Esto de estar esperando a un presidente que te muestra una filmina, que te muestra como si fuera un profesor universitario, para ver qué se puede hacer y qué no", cuestionó Feinmann al aire de A24.

Y aseguró: "Otra vez esperando, a ver qué día lo anuncia, si lo hace en conferencia de prensa, si lo transmitimos en directo, si el presidente va a grabar un videíto. ¡Otra vez!".

Pese a que desde el Ejecutivo aclararon que irán paso a paso por el desconocimiento del progreso de la enfermedad, Feinmann y Viale lo pusieron en cuestionamiento.

"Hay un hasrtazgo en la sociedad. La gente quiere saber a dónde va el gobierno", dijo Feinmann y luego aseguró que "hay algunos gobernadores que se enamoraron de la cuarentena" para poder dar órdenes a la población.

Por su parte, Viale profundizó: "Coincido, hay mucha gente que se enamora de la cuarentena que en los hechos se está desrregulando. Hoy entraron el 79% de autos que llega en un día habitual desde la provincia, la cantidad de autos es impresionante, es cuestión de salir a la calle".

"Llevamos 45 días encerrados en casa, hay gente que no se lo banca más a esto. Listo, no se colapsó el sistema, pero estos 45 días encerrado implica que mucha gente no se contagió pero la pandemia económica le va a terminar llegando y la gente se va a morir pero quebrado", cerró Feinmann.