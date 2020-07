Jonatan Viale disparó contra la flexibilización que dispuso Alberto Fernánez y trató de vagos a quienes cobran planes sociales

Después de meses de militar en contra del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández, ahora Jonatan Viale hizo un insólito editorial para criticar los anuncios de flexibilización en la zona del AMBA. Así, pese a las contundentes explicaciones del Ejecutivo que marcan que la medida fue todo un éxito, el conductor ultramacrista chicaneó al gobierno y trató de vagos a quienes cobran planes sociales.

Aunque parezca increíble, Viale, que fue uno de los principales impulsores de la militancia anticuarentena, se indignó con el aplanamiento de la curva de contagios en la zona metropolitana de la Ciudad y del Gran Buenos Aires. Frente al anuncio de este viernes para levantar algunas medidas restrictivas a fin de permitir de a poco normalizar la vida cotidiana frente a la pandemia, salió con los tapones de punta en su editorial de A24.

"Desde mañana, sábado 18 de julio y hasta el domingo 2 de agosto, seguirá rigiendo el aislamiento social obligatorio con algunas aperturas. De manera que en ese momento habremos llegado a 135 días o, si te gusta más, 19 semanas de confinamiento en el AMBA", aseguró el periodista.

"Por más que no lo digan. La cuarentena se abre por una necesidad política, económica y social. Hay un desgaste político lógico después de 120 días de tener encerrada a la gente. Pero sobre todo hay una toma de conciencia de que la situación económica se vuelve insostenible. Hay mucha gente que está muerta en vida", aseguró.

En ese sentido, opinó que no existe un "plan de salida para los argentinos" en cuanto a la economía, desconociendo la situación que atraviesan la mayoría de los países del mundo. "Está claro que no alcanza con una IFE de $ 10.000 y también está claro que no alcanza con una moratoria fiscal. La única manera de salir adelante será generar millones de puestos de trabajo", cuestionó.

Y en ese momento, se animó a decir que las personas que cobran planes sociales, IFE y otras asignaciones, no trabajan. "Poner a las millones de personas que hoy dependen del Estado a través de un plan social, a través de una IFE, a través de una AUH, a trabajar", sostuvo.

