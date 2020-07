Habló Feinmann tras su sorpresiva salida del programa: se hizo un test de coronavirus

La semana pasada, Eduardo Feinmann sorprendió a los televidentes de A24 cuando se retiró de la conducción antes de que finalizara su programa. El conductor de "El Noticiero", fue reemplazado por Mariano Obarrio, quien contó que Feinmann se sentía mal de salud. Ahora, Feinmann salió a explicar lo ocurrido y contó que se hizo el test de coronavirus.

"El viernes tuve que levantarme de un programa de televisión o de radio, cosa que nunca hago, y me tuve que ir porque, en el medio de esta pandemia y de todas las historias que nosotros contamos todos los días, cualquier cosa que uno sienta, le da la sensación de que es Covid-19", arrancó diciendo en su programa en Radio Rivadavia.

El conductor admitió que "uno se torna paranoico a esta altura de la vida" y dijo que sintió un dolor de cabeza al llegar al canal y que pensó que sería "la temperatura o la cantidad de información que uno tiene". Después, "cuando empecé el programa, empecé a sentir mucho más dolor de cabeza a nivel de la sien”, contó.

“¿Vio cuando se le viene a la cabeza todos los síntomas que provocan el Covid-19? Uno de esos era el dolor de cabeza. No me sentía bien, me sentía como un poco mareado, y dije ‘me voy, yo quiero cuidar a mis compañeros, por las dudas’. Y me levanté y me fui. No me quise quedar a seguir probando a ver si se me pasaba el dolor de cabeza o no”, agregó Feinmann.

El periodista de A24 decidió hacerse el test de coronavirus y reveló: “Gracias a Dios dio negativo”. “¿Pero uno se vuelve paranoico, no? Que cualquier resfriadito, o cualquier agüita que le cae por la nariz, o cualquier dolor de cabeza, cualquier dolor de panza, cualquier dolor muscular, uno ya piensa que tiene el coronavirus”, afirmó