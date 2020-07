Guido Kaczka explicó un extraño odio contra la fruta con semillas

El conductor de Canal 13 Guido Kaczka sorprendió a todos cuando explicó una extraña preferencia a la hora de comer fruta. Es más, llegó hasta revelar su odio contra las que tienen semillas.

En su programa, Kaczka le consultó a un participante si la sandía tiene semillas o carozo, en el marco de un juego de preguntas y respuestas. Parece que tocar el tema lo hizo estallar.

"Odio la gente que cuando come sandia o mandarina para la semilla se hace vasito. Me mata que escupan la semilla", disparó el conductor. Y no se quedó allí: "¿Qué estás? ¿en la barra del boliche?".