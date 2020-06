Fuerte pelea entre Jonatan Viale y Mauro Viale en cámara por el gobierno de Alberto Fernández

Horas después de que el presidente Alberto Fernández extendiera este viernes las medidas de aislamiento social y confirmara que el AMBA volverá a fase 1, Mauro Viale y su hijo, Jonatan Viale fueron noticia. Es que ambos conductores dieron de qué hablar en las redes sociales por una fuerte pelea que tuvieron en cámara después de un debate al respecto.

Jonatan, de fuerte militancia anticuarentena, volvió a apoyar la idea de que las personas salgan y a respaldar que los chicos salgan a pasear. Su padre, Mauro, cree que todos, inclusive los menores tienen que cumplir a rajatabla con las medidas de prevención que establecen los científicos y el personal de la salud.

Después de un picante debate sobre si los chicos tienen que salir a la calle a pasear o no, Mauro interrumpió: "Yo ya sé todo eso porque te llevo 40 años, pero el tema es que si vos le decís a la gente que tiene que estar adentro, los chicos están afuera, me parece que no".

Respecto a la clásica chicana de los negocios cerrados de Jonatan, Mauro aclaró tajante: "¿Quién pone en duda que cierran comercios? Entre la economía y la salud, yo eligiría la salud"

"¿Por qué hay que elegir?", preguntó Jonatan.

"¡Pero porque no somos un país desarrollado que tiene economía buena y salud! ¡No me da para hablar de las dos cosas es una frazada corta!", cerró Mauro.

Mirá el cruce completo: