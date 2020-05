Feinmann se sacó al aire con un oyente y lanzó una insólita confesión

El periodista Eduardo Feinmann se enojó y explotó contra un oyente que lo había tildado de macrista al aire. El conductor enloqueció y dijo: “Para los massistas, soy antiperonista, para los antiperonistas soy un facho y para los facho soy un tibio”

En un llamativo editorial en Alguien tiene que decirlo, por Radio Rivadavia, Feinmann atacó al oyente que lo tildó de macrista y dijo: “Los progres me dicen que soy de derecha, y los de derecha que soy un vendido”.

A partir de ahi, el periodista comenzó un insólito derrotero sobre cómo le dicen: “Voy a tratar de resumirlo de esta manera. Los K me dicen opositor, los macristas me dicen kirchnerista, los de izquierda me dicen facho, los fachos me dicen panqueque; los progres me dicen que soy la derecha, los de derecha me dicen que soy un vendido; los vivos, me dicen pelotudo, y los pelotudos me dice que soy un forro, los forros dicen que soy discriminador".

Después, en medio de su llamativo discurso, disparó si toda su munición gruesa contra el kirchnerismo: “"Mi único problema con el kirchnerismo es ese, que fue un gobierno de chorros que saquearon el país, y que se enamoraron tanto de los pobres que los multiplicaron”.