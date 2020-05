Escándalo: Jorge Lanata destrozó a Telenoche en Radio Mitre y lo dejó en offside

Después de que Jorge Rial revelara la feroz interna que se vive entre las históricas figuras de TN y El Trece por el mal rating de los canales, ahora fue el periodista macrista Jorge Lanata el que rompió el silencio y criticó duramente a Telenoche en su programa por Radio Mitre.

"Sé que con esto me gano enemigos, pero sabés las veces que salí de la Base Marambio para ayudar al noticiero", lanzó el operador mediático estrella del Grupo Clarín. Su columnista Marina Calabró intentó justificar que reciben un piso bajo, a lo que el conductor volvió a argumentar: "Eso no es verdad. La gente te tiene que ir a buscar a vos, al noticiero, no le eches más la culpa al piso que te dejan".

Jorge Rial, quien difundió en Intrusos estos dichos de Lanata, explicó que "esto es lo que está pasando, se están quejando, es sálvense quien pueda". También contó que, dentro del noticiero, "comentan que el que filtró toda la interna es Lanata por algún interés personal".

Una fuente importante dentro de la interna se comunicó con Rial en vivo y le escribió: "El quilombo es cómo lo están contando ustedes. La vieja escuela somos los que hace 20 años nos rompemos el culo, que tratamos de ser serios y que construimos un TN que era ganador. Los nuevos hoy son las caras visibles y hundieron el canal. Cobran el doble que nosotros y no tenemos más oportunidades".

Para concluir, el conductor de Intrusos analizó que "el antiperonismo más duro que era fanático de TN durante el macrismo, hoy ya no le cree más a TN. Y el que ganó ahí fue A24".