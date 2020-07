Yanina Latorre se ha caracterizado, a lo largo de los últimos años, por su personalidad picante y filosa. Y también por escándalos como el que protagonizó en las últimas horas. ¿Qué hizo la mediática? Rompió el aislamiento social para ir a un festejo de cumpleaños.

Quien celebró un año más de vida no fue otra que su madre, Nora Caamaño, quien la recibió en la intimidad de su casa junto con su hermana. Lo particular fue que Yanina compartió una imagen en Instagram. Y allí, por supuesto, las críticas no tardaron en llegar.

Rápidamente, la esposa de Diego Latorre le contestó a quienes la cuestionaron por romper la cuarentena preventiva y obligatoria que rige en el AMBA. Utilizó el programa en el que es panelista, Los Ángeles de la Mañana, para llevar adelante su descargo.

“Yo no la rompo nunca, la paso todos los días como cualquier hija de vecina, hoy tardé dos horas en venir, llegué tarde a mi lugar de trabajo. Y el día de mi mamá, fui porque ella es una adulta mayor, que está sola. Mi hermana y yo tenemos un permiso y una tarde la fuimos a cuidar”, enfatizó Latorre.

¿Qué dice la publicación de Yanina para saludar a su madre por el cumpleaños? Lo siguiente: “¡Maite y yo festejando los 80 de mamá! No es la fiesta que me imagine, ¡pero lo importante es estar juntas las tres como toda la vida! ¡Feliz cumple mamá! Sos la mujer mas increíble que conocí. Pero lo más importante es que sos mi mama. Te amo ¡Gracias por enseñarme todos los días!”.