Después de protagonizar cruces con Diego Brancatelli, ahora el macrista Ceferino Reato volvió a estar en el centro de la polémica. Es que mientras debatían sobre el derecho a la educación, Ernestina Pais no pudo contener su enojo y le dijo de todo al aire, sin darse cuenta que la estaban enfocando en cámara.

Durante un debate sobre cómo llevar adelante la escolaridad durante la cuarentena por el coronavirus y en diálogo con el ex rector del Colegio Nacional Gustavo Zorzoli, Reato chicaneó a Pais: "Si Ernestina supiera matemática no sería kirchnerista. El kirchnerismo no sabe matemática, y el peronismo tampoco".

La periodista intentó defenderse de los violentos ataques de Reato e incluso amagó con retirarse del programa, situación que se evitó gracias a la mediación de Fabián Doman. "Una falta de respeto más y me voy", aseguró Pais, apuntando a Reato.

La entrevista continuó con un par de cruces más y fue subiendo de tono hasta que ella le preguntó si él segregaría a los alumnos por su ideología política. "¿Y le vas a preguntar si es K, peronista o qué?", exclamó enojada Pais,

En ese momento pensando que la cámara no la ponchaba más, la panelista lo miró de reojo y deslizó “forro”, sin pensar que todavía estaba al aire.