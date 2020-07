El Trece: destrozan a Lanata y le exigen disculpas tras la burla a Vizzoti

El periodista macrista Jorge Lanata recibió un escrache de la persona menos imaginada: la modelo y bailarina Kate Rodríguez. ¿A qué se debió? El conductor de PPT usó su imagen para burlarse de la médica y Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti. Rodríguez fue implacable con el machismo violento y le dejó un claro mensaje: "Debería pedirme disculpas porque me las merezco yo y todas las mujeres que se sintieron denigradas con su comentario”.

El domingo pasado en "Periodismo Para Todos", Lanata había comparado a la especialista en enfermedades infecciosas y secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, con ella y de una manera ofensiva. “No solo cambió de opinión, sino de look”, se burló y mostró una foto de Vizzoti con anteojos puestos y otra sin los lentes. “Así se empieza, Carlita. Tres pandemias más y podés terminar así”, siguió el comunicador macrista y mostró una foto de la modelo panameña.

"Debido a que se generó mucho revuelo y todos me piden una opinión o una nota, voy a usar mi cuenta de IG para expresar mi pensamiento. Creo que la Argentina está demasiado fragmentada entre dos pensamientos políticos opuestos y quiero dejar en claro que soy 100% apolítica. Sinceramente creo que el señor Lanata no quiso usar mi imagen de forma patriarcal haciendo un chiste un poco machista", arrancó Kate Rodríguez en su descargo.

Y siguió: "Pertenezco al medio y conozco el showbussiness pero tampoco puedo pasar por alto que juzgar la capacidad de una persona por si usa anteojos o tiene unos kilitos de más (dependiendo para quién) no me parece apropiado. La opinión, el pensamiento y la inteligencia no tiene nada que ver con el ´look de una persona”.

En diálogo con Revista Pronto, la modelo fue tajante con Lanata. "No es un buen chiste burlarse de una mujer que está en la lucha de este virus y que está en la línea de fuego buscando la solución y brindando tranquilidad en el tema médico. Compararme con ella de una forma despectiva no estuvo bueno para nada, no me gustó", sentenció, marcandole la cancha y señalando el machismo discursivo.