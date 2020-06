El tenso cruce entre Gabriela Cerruti y Ángel De Brito

La diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti expuso en sus redes sociales al conductor de El Trece Ángel de Brito por sumarse a los ataques trolls macristas contra la legisladora oficialista.

En su cuenta de Twitter, la escritora arremetió: Necesito entender por qué @AngeldebritoOk que es un señor que dice que es periodista y tiene tres millones de seguidores y cada tanto me entrevista da rt a tuits llenos de odio hacia mí provocando que mi TL se llene de haters”.

“¿Es sólo descuido o le gusta generar eso?”, replicó la diputada, por el ataque que sufrió en las redes sociales.

Acto seguido, sumó a su planteo: “Teniendo en cuenta que me acaba de dedicar cinco tuits bastante virulentos sin arrobarme, queda claro que efectivamente no es descuido, le gusta generar eso”.

El conductor de El Trece no se quedó callado y le respondió: “La diputada me pregunta buscando no sé qué, y me bloquea cuando le respondo amablemente a sus mentiras. Señora @gabicerru mejor vaya a trabajar al Congreso, para eso le pagamos.

Además, negó que colabore con los ataques virtuales que cotidianamente realizan diversas cuentas trolls que se identifican con sectores de la oposición.