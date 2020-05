El productor teatral Carlos Rottemberg (e histórico productor del programa de la Diva de los almuerzos) participó del programa La Noche de Mirtha Legrand que conduce Juana Viale y recordó un artículo de la Ley de Medios (70% cuota pantalla producción nacional) sancionada durante la presidencia de Cristina Kirchner y que durante el Gobierno de Mauricio Macri, casi que ni se aplicó.

“Todos sabemos lo difícil que ha sido en estos últimos años producir ficción y las presiones de los canales de exigir otro tipo de producto, más rentables. Eso es algo que hay que entender”, advirtió la actriz Emilia Attias.

Acto seguido, la periodista María O’Donnell replicó que “el Estado algo tiene que hacer… en un momento te exigían producción… hay mucha lata extranjera”.

“No hay una regulación a eso”, se quejó la actriz.

En tanto, el productor teatral les recordó: “Hace muchos años, en la famosa Ley de Medios, una de las cosas que figuraba y se terminó bajando tenía que ver con aquello”.

El artículo que hacía referencia Rottemberg es el 65 de la Ley de Medios que continúa promoviendo la producción nacional, tanto en radiodifusión sonora como en televisiva, estableciendo porcentajes mínimos que deben seguir siendo respetados. El siguiente (artículo 66), prevé un sistema de accesibilidad mediante lenguaje de señas para personas que discapacidades auditivas.

También se especifica una cuota de pantalla mínima de cine y audiovisuales nacionales (artículo 67) y una adecuación de contenidos con protección de la niñez (artículo 68) en concordancia con los tratados internacionales.

Estos artículos no fueron derogados por Macri, pero durante su gestión no se respetó su cumplimiento, por eso no Hubo inversión en ficción Nacional.