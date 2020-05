El periodista macrista Jorge Lanata fogonea un conflicto entre Ciudad y Provincia para pegarle a Axel Kicillof

El periodista macrista Jorge Lanata utilizó la apertura de su programa por Radio Mitre para fogonear una vez más un conflicto entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el porteño, y aprovechó para criticar duramente a Axel Kicilliof.

“Kicillof quiere bajarle el tono pero a la vez insiste en que el foco del contagio está en la ciudad. Es una locura que Capital y Provincia estén tirándose con infectados“, alertó el conductor.

Este lunes, los intendentes PJ del conurbano e incluso el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, señalaron que la flexibilización de la cuarentena en Capital Federal era un riesgo de contagio para los trabajadores que se movilizaban desde la provincia. “Están escupiendo para arriba”, indicó Jorge Lanata.

“Me encantaría que viéramos esto como un problema mundial. Si no nos da la cabeza para eso veámoslo como un problema argentino. Es increíble que después de todo lo que nos pasó no tengamos conciencia mínima de Nación. No puede haber una pelea entre ellos, están escupiendo para arriba”, reiteró, en un afanoso intento de respaldar a Horacio Rodríguez Larreta. Y añadió: “Después les va a pasar a ellos y no van a tener argumentos. ¿Es culpa de Kicillof que no se laven las manos en la Villa itatí en Quilmes porque no tienen agua? ¿Es culpa de Larreta que en la villa 31 haya tantos contagios?”.

“Toda esta discusión es ridícula. Esto es Argentina. No hay paredes contra una situación infecciosa. No podemos ser tan pequeños, tan miserables, tan idiotas a la hora de pensar las cosas. ¿Sería lógico que el virus este solo en una región y no en la que está al lado?”, subrayó Lanata.