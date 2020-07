El insólito pedido de Nai Awada sobre Macri tras la crisis que generó su gobierno

Para Nai Awada, lo primero es la familia. Y pese a que, en su momento, tuvo muchas diferencias con Mauricio Macri, hoy manifiesta su ferviente deseo de que vuelva a ser presidente. También aprovechó a criticar el gobierno de Alberto Fernández y el "discurso nacional y popular".

“La realidad es que con Juliana no hablo tanto. No se da naturalmente. Creo que las cosas se tienen que dar naturalmente pero tampoco tuvimos la oportunidad de juntarnos. Nos hemos mandado algún que otro mensaje, pero no más que eso. Yo la quiero muchísimo. Le tengo mucho cariño. Siempre la voy a querer más allá del problema que hubo entre nosotros. El amor gana y somos familia”, aseguró Nai, en diálogo con Radio MItre.

En relación a esto, añadió: "con Mauricio está todo más que bien. A mí me encantaría que vuelva a ser presidente, quizás es polémico lo que estoy diciendo. Hizo muchas cosas mal, pero por lo menos no tiene tantas causas de corrupción ni creo que sea mala persona. No vino a la política a llenarse la plata. Sólo hizo algunas cosas mal y no se le dio la oportunidad“.

Por último, la artista se refirió a Alberto Fernández: “A mi este Gobierno no me gusta para nada. No acuerdo con un millón de cosas. Está todo muy tapado debajo de la alfombra. Y cómo este discurso nacional y popular. Y los subsidios, y la cuarentena. Desconfío muchísimo”, finalizó la sobrina de Mauricio Macri.