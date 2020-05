El fuerte cruce de Yanina Latorre con Beto Casella en Canal 13 por el escándalo de Nu Sklin

Tras la polémica por la maquinita Nu Skin que promocionaban varias famosas, ahora le conductor Beto Casella se cruzó con la panelista Yanina Latorre, quien fue una de las que promocionaba la compra ese aparato para mejorar la piel.

"Tienen una obsesión ustedes conmigo. ¿Por qué solamente me pones a mí? No me va a dar la razón nunca, prefiero no salir nunca más ahí", disparó la integrante de Los Ángeles de la Mañana.

"Si vos tenés un tema con salir en Bendita, nos decís: no quiero salir más y capaz lo arreglamos. El otro día te defendí, eran tres, ¿eso no lo viste? Ves lo que te conviene", replicó el conductor de Bendita, a quien fueron a buscar a su programa de radio.

Acto seguido, la panelista le reclamó: "No es una estafa en serio Beto, hablalo con un abogado. Yo no soy ninguna boluda aunque vos creas que lo soy, te aclaro que me hago, soy contadora pública nacional".

"No me subestimes porque no hay ninguna estafa. Cuando ya te metés con eso, a mí me molesta. Yo de tu patrimonio y de tu vida no hablo. La bancaron todas al producto y solamente hablas de mí...Ustedes están obsesionados, me siento hostigada en un punto", sentenció Latorre.