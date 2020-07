El dolor de Julián Weich al recordar la muerte de sus padres y que hizo emocionar a Pampita

Julián Weich sorprendió a todos los televidentes cuando sin que nadie se lo esperase se quebró al hablar de la muerte de sus padres. El conductor abrió su corazón y mantuvo una charla profunda con Pampita, en donde reveló cómo se comunica con sus seres queridos que ya no están. "Cada uno transita sus pérdidas de la manera que le parece", expresó la conductora, que se sintió interpelada ya que perdió una hija en 2012.

"Mi mamá falleció y mi papá falleció, pero yo hablo con ellos todos los días y estoy en contacto con ellos. Es difícil entenderlo, pero está en uno conectarse y comunicarse", afirmó, en Pampita Online (NetTV) cuando la conductora le preguntó si extrañaba a alguna de las pérdidas de su vida.

Y agregó los recuerdo "desde el pensamiento". Sobre esto, ahondó: "Es un diálogo interno que, generalmente y en mí, provoca alegría. No provoca nostalgia ni tristeza. Nada, me cuesta hablar de estos temas adelante tuyo, Caro. Porque no es lo mismo hablar con cualquier persona que con vos. Así que no sé, es como que no quiero hablar".

Emocionada por sus palabras, Pampita -quien perdió a su hija Bianca en 2012- reflexionó: "No, pero cada uno transita sus pérdidas de la manera que le parece y su proceso personal también. En ese sentido, no hay fórmulas ni hay que juzgar cómo lo vive el otro tampoco". Con un tono vergonzoso, ambos cerraron el diálogo que los llevó a recordar a sus familiares que partieron.