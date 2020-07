El cálido mensaje de Jorge Rial a Marcela Tauro a dos meses de la pelea

La pelea inesperada entre Denise Dumas y Marcela Coronel fue el sustento alimenticio principal de los magazines de la semana. La periodista renunció al ciclo "Hay que ver" por conflictos con la conductora. Un caso similar al que protagonizaron dos meses atrás Jorge Rial y Marcela Tauro. Relacionando ambos conflictos, Rial emitió una opinión afectuosa sobre su excompañera. "Es una gran mina", afirmó.

"Marcela se fue por un tema muy puntual. En el caso de Rubén Mühlberger todos sabíamos que Marcela tenía una relación, no digo que de amistad, pero sí de conocimiento con él. En aquel momento mi decisión fue tratar de protegerla de todo eso, no involucrarla porque había cierto afecto", explicó en Intrusos (América) ante la escucha atenta del equipo de panelistas.

Y agregó, convencido: "En ese momento también sentí que había gente del lado de Mühlberger que la estaba presionando. Yo vi eso al aire y por eso le pedí la fuente. Sentí que del otro lado la habían puesto entre la espada y la pared de una forma que no me gustaba. Pero por ella, la ponían en un lugar difícil. Yo la conozco mucho, es una gran mina, la quiero, y lamento mucho que se haya ido. Pero de lo buena que es la noté presionada en ese momento al aire, por eso le pedí la fuente, yo respeto la fuente y no era para que me lo diga, sino que sabía que la estaban presionando del otro lado abusando de lo buena que es Marcela. Y a mí eso me dio bronca, que se hayan abusado. Hubo una pequeña discusión que fue eso nada más, no hubo maltrato ni nada".

"Ella después se tomó su tiempo, decidió irse. Hubo posibilidad de que volviera, charlar primero para que volviera y todo, pero decidió irse. Tengo el mejor concepto de Marcela, la quiero mucho. Es una gran compañera, una gran mina y una gran profesional. Pero de estas discusiones hay muchas", reflexionó sobre Marcela Tauro y las razones que la llevaron a irse del programa.

Por último, se sinceró: "Yo sigo lamentando mucho que se haya ido Marcela, está en un programa bárbaro, sigue estando en América y todo. Pero sentí que se abusaban de un momento de ella en el que estaba entre la espada y la pared, porque era gente con la que ella tenía muy buena relación y ellos se querían aprovechar de eso para manipularnos a todos. No a ella sola, a mí y a todo el programa".