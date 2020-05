Después de que el presidente Alberto Fernández presentara un test de diagnóstico rápido y económico desarrollado por científicos argentinos para detectar el coronavirus, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale pidieron no ideologizar la ciencia.

Este viernes se dio a conocer el "NEOKIT-COVID-19", que permite obtener resultados en menos de 2 horas con similar sensibilidad que las técnicas actuales de PCR y ya fue aprobado por la ANMAT.

Por eso, los periodistas ultramacristas se refirieron al tema y pidieron no ideologizar el anuncio. "Yo no sé si va a hablar el presidente, pero creo que está bueno el hecho en sí", aseguró primero Viale y después agregó: "Me parece buenísimo que no hable Alberto, que esto no sea político".

Por otro lado, aclararon que se trata de un desarrollo del CONICET, un organismo del Estado que ambos conductores se cansaron de criticar y denostar. "Las cabezas, la materia gris que hay en la República Argentina es realmente destacable", dijo Feinmann sorprendentemente.

Y aprovechó para criticar a los profesionales de la salud extranjeros. "Nunca entendí para qué traer a esos médicos de cuarta cubanos y venezolanos".

Luego, ambos protagonizaron un fuerte cruce por la desinversión y la búsqueda de desmantelamiento que hubo por parte del gobierno macrista, frente a la importancia del apoyo del Estado al sector de la ciencia y tecnología que volvió a fomentar el gobierno actual. Mientras que Viale se mostró crítico de la situación, Feinmann apoyó la postura de la gestión de Mauricio Macri de pasar del Ministerio a Secretaría.