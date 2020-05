Disparatada pregunta de Nicolás Wiñazki, tras su furia contra Jorge Rial y Vero Lozano

En los últimos días, los berrinches del periodista macrista Nicolás Wiñazki por la extensión de la cuarentena ocuparon el centro de atención mediática y colegas como Verónica Lozano y Jorge Rial no se privaron de opinar al respecto. Enfurecido con Alberto Fernández, a quien culpabilizó por no poder ver a su sobrina, el periodista de Clarín arremetió contra quienes criticaron sus polémicos dichos. "¿Hay un nuevo 678?", lanzó, con sorna.

En diálogo con el magazine "Los ángeles de la mañana" (El Trece), Wiñazki se refirió a la situación que lo tuvo como protagonista y a como se encuentra hoy su sobrina. "Nada, no pude conocerla. Está divina, creciendo, haciendo lío. Estoy muy asombrado con la repercusión que tomó esto. Yo hice preguntas lógicas sobre lo que le pasa a todo el mundo, y me pregunté simplemente hasta cuándo va a seguir todo esto", expreso el discípulo macrista de Jorge Lanata.

Sobre la desopilante imitación de Verónica Lozano opinó: "me sorprendió porque ella es psicóloga. No sé por qué reaccionó así, capaz que le afectó la cuarentena. Cuando lo vi me quedé helado". Ante la pregunta de Ángel de Brito sobre si su actitud tendría que con los informes de corrupción que el periodista hizo alguna vez sobre los negocios del esposo de la conductora, afirmó: "no sé, eso tendría que responderlo ella. Me los he cruzado en algún Martín Fierro y siempre hemos tenido buena onda, por eso me sorprendió. Es muy loco que se ataque a alguien por la persona y no por los argumentos, que no se pueda debatir realmente".

Luego, lanzó una picante teoría sobre las reacciones que muchos periodistas, incluido Jorge Rial tuvieron en contra de sus dichos. "¿Hay un nuevo 678?", sentenció, con sorna, ante la mirada atenta del panel de de Brito.