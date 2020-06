Diego Brancatelli fue atacado por los trolls macristas tras el intento de robo a Cecilia Insigna

La notera de Todo Noticias (TN) Cecilia Insinga sufrió un intento de robo cuando se trasladaba por un descampado para llegar a una protesta. Tras conocerse este hecho, los trolls macristas salieron al ataque de su esposo, Diego Brancatelli.

"Quisieron robar con cuchillo a la mujer de Brancatelli. Por si no saben quién es Brancatelli, es el que defendía al delincuente que apuñaló varias veces a un turista y Chocobar le salvó la vida a la víctima. A veces está bueno tener a un Chocobar cerca para que te cuide", escribió el usuario Luis Rodríguez.

La usuaria Silvia Republicana acotó: "¿Y ahora? ¿a quién va a culpar Brancatelli, tu marido de lo que te sucedió? ¿O esto habrá sido solo una "sensación de inseguridad" como ellos proclamaban?". Otro militante macrista publicó: "Escuchar a la mujer de Brancatelli atacada por un delincuente despotricando contra los chorros me hizo acordar lo que defienden los progres y la inclusion social".

De esta manera, Brancatelli estuvo en el ojo de la tormenta troll en Twitter toda la tarde, por más que también haya pasado un mal momento por el intento de robo a su pareja.

La notera de Todo Noticias (TN) sufrió un intento de robo cuando se trasladaba por un descampado para llegar a una protesta por mayor seguridad en la Autopista Riccheri y General Paz que realizaban los vecinos de Villa Madero.

"Decidimos dejar los autos en la subida de Ricchieri porque no se podía avanzar por el corte. Los camarágrafos habían llegado antes y me pasaron la ubicación, entonces empecé a caminar. Una persona que me vio, se me vino encima para robarme y me mostró un cuchillo. Fue un momento de tensión", contó Insinga.