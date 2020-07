Cantando por un sueño 2020: Pepe Cibrian será jurado y ya arrancó la polémica

Pepe Cibrián le dijo sí a El Trece y será parte del jurado de Cantando por un sueño 2020, el reality con el que la señal buscará conquistar la audiencia perdida y elevar las varas del rating. El actor y referente del teatro musical se unirá a Nacha Guevara, Moria Casán y Karina 'La Princesita'. Parece que Guevara no lo aprecia demasiado y, lejos de sentirse ofendido, Cibrián arrancó el juego disparando polémicas declaraciones en su contra.

"Me dicen que Nacha no se querría sentar al lado tuyo en el jurado", sentenció una de las panelistas de "Los ángeles de la mañana" a "Pepito", quien bromeó con sarcasmo: "Será porque no le caigo bien. Debe ser por algo que dije cuando Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires y le produjo un espectáculo. Dije que me parecía perfecto porque Nacha es una gran figura, pero que también nos tendría que haber producido a todos".

Además, reveló cuál será su rol en el certamen que conducirán Ángel de Brito y Laurita Fernández. "Hay que tener algo más que cantar bien. Podés tener una voz genial, pero ser muy aburrido. Más allá de la música tiene que haber una interpretación", sentenció el actor y director teatral acerca de las cosas que evaluará en cada competidor.

Por último, Cibrián no le escapó al escándalo por la baja de Georgina Barbarrosa ante su enemistad con Moria Casan. Amigo de ambas, se mostró tajante en su punto de vista: "Amo a Georgina y hablé con ella, es una gran amiga también Moria, uno queda en un medio incómodo. Yo creo que si uno como amigo puede resolver algo debe meterse. Pero ya están grandes son dos mujeres fuertes. No les digo nada ya saben. Toda acción tiene un costo, Georgina evaluó qué costo pagar y eligió irse".