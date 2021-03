Una vez más Esmeralda Mitre rompió el silencio y dejó en claro cuál es su postura con respecto al diario La Nación. Si bien hizo llover bombas sobre la polémica del medio, también apuntó a Mauricio Macri con su activa participación en el el medio. La actriz y chozna del fundador del medio, Bartolomé Mitre, deslizó el aporte económico que realiza el ex presidente para apuntalar la campaña de Juntos por el Cambio.

En una entrevista con Luis Ventura, Mitre no quiso responder las pregunta de Luis Ventura sobre quién es el dueño del diario. "¿Está Macri detrás del canal?", preguntó el periodista y Mitre respondió: "Yo no puedo afirmar eso". Sin embargo, la mujer de 37 años, tras levantar las cejas y sonreír de manera cómplice ella expresó: "No quiero responder". Al acusarla de saberlo, ella no dudó y asintió.

Ya en el piso, Ventura le volvió a preguntar sobre el ex mandatario del PRO. "¿Macri puso plata en La Nación?", consultó y Esmeralda sentenció: "Yo creo que sí pero no lo puedo afirmar... Ponele". Luego, la siguiente pregunta de Ventura fue: "¿15 millones de dólares?". En ese momento, la respuesta de Mitre, con una mirada cómplice fue: "Y... para ayudar a los Seguier que están con problemas económicos.... deben 50 millones de dólares por la compra de acciones".

En relación al patrimonio perdido tras el fallecimiento de su padre, Esmeralda Mitre contó: "Quiero recuperar lo que papá había dejado y había perdido la fuerza de llevar adelante, porque estaba muy enfermo. Ahora hay que entrar al diario y si es necesario, poner auditorías acá y allá. Yo sé las cosas que están mal en el diario". Y detalló sobre los malos funcionamientos: "No me conviene a mí decirlo pero muchas cosas no están funcionando bien. Hay cosas que están muy mal a nivel estructura, funcionamiento, ética y plata"