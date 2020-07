Bake Off: tras el escándalo por Samanta, picante respuesta de Christophe ante las críticas

Después de que se acusara a Samanta, una concursante que llegó a la final de Bake off, de trabajar profesionalmente como pastelera y engañar a la producción; se generó fuego cruzado en redes entre quienes apuntan al canal y hasta al jurado por ser responsables. Por eso, uno de ellos, Christophe Krywonis respondió a las críticas.

Este domingo es la gran final de "Bake off. El gran pastelero", en que se definirá quién se lleva los $600.000 y el kit de cocina. La gran incógnita es si el premio caerá en manos de Samanta o de Damián, o si por el contrario el jurado -compuesto por Christophe, Damián Betular y Pamela Villar-, terminado el concurso, decidirá otra cosa.

Es que durante las últimas semanas, creció la polémica en torno a la única chica finalista en el certamen, por quienes consideraron que no se trata de una amateur, sino que ya trabajaba como pastelera de forma privada, como invitada a programas de televisión, y hasta inclusive, trabajaba como parte del personal de Café San Juan, uno de los bares más populares de San Telmo.

Luego de que se publicara una nota desde la cuenta oficial de Bake Off sobre el cocinero francés y su relación con los participantes, un usuario salió al cruce y se refirió al tema: "Christophe sabía y conocía muy bien a Samanta, le había dado cursos y sabía que era profesional".

Entonces, el chef tomó el guante y le respondió durísimo: "No sólo eso. Soy además el que esta detrás del coronavirus. Me lo encomendó una secta marciana y me pagó 60 palos verdes libres de impuestos en una cuenta en Panamá". Y agregó, ácido: "Obviamente soy doble agente de La Cámpora también".

¿Cómo se resolverá el conflicto?