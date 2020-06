Baby Etchecopar explotó contra los macristas y defendió solo a una exfuncionario

El periodista macrista Baby Etchecopar contó en su nuevo programa de Radio Rivadavia que el ex presidente Mauricio Macri lo llamó por teléfono y estalló contra la oposición: "Son todos unos cagones, menos Patricia Bullrich".

Contó Baby que estuvieron hablando sobre la actualidad política. Entre otros temas, Baby contó que Mauricio Macri se refirió a la intervención de Vicentín. "Ayer hablé con Macri", reveló el conductor de A24.

"Me dijo que hay que pedirle calma a la gente. Hablé anoche, te lo juro por Dios, antes de salir al aire me llamó", agregó Baby sobre su charla con el líder de Juntos por Cambio. Y contó lo que Macri le pidió. "Me dijo que hay que apoyar a Alberto porque se lo quieren llevar puesto", aseguró el conductor. "Hablé y no lo hice como militante porque no lo soy; yo soy radical. Pero lo apoyo a Macri porque el cemento no se come pero llegan las ambulancias a los centros de vacunación, antes no podían", dijo Baby.

En ese sentido, detalló que Macri le dijo: "Baby, hay que pedirle calma a la gente, es un momento muy difícil". "Fueron tres palabras porque salía al aire. Y yo le pregunté: '¿Por qué no salís a hablar?'", aseguró.

El periodista cargó duramente contra Cambiemos. "Los amarillos son todos unos cagones . Menos (Patricia) Bullrich, son todos unos cagones. ¿Sabés lo que te hacen? Te llaman por teléfono y te dicen: '¿Vos sabés lo que me hizo ahora...?' y les digo '¿Querés que lo cuente?', 'No, dejá que se enoja Mauricio (Macri)'. Son todos unos cagones. Es un club privado de cagones", lanzó sin filtro el polémico periodista. Remarcando su apoyo a la exministra de Seguridad, Etchecopar dijo: "En cuatro años no se despeinó ninguno, son todos unos fifí. La única que tuvo huevos fue (Patricia) Bullrich y 'Lilita' (Elisa) Carrió, los demás son todos unos cagones".