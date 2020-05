El periodista Antonio Laje mantuvo una tensa conversación con el intendente de Azul, Hernán Bertellys, luego de que se viralizara la imagen de la cabina de un camión fajado con un cartel del Municipio para que el chofer no pueda descender. Todo, según el jefe comunal, por precaución ante el coronavirus.

“Se viralizó una imagen de un camión que tenía la puerta fajada con una faja que decía municipio de Azul para que el chofer no pueda bajar. ¿Esto es real?”, arrancó el conductor. El intendente respondió: “después de idas y vueltas hemos encontrado un sistema que para nosotros es útil, que incluso han copiado de otros municipios”.

“Cuando un camión va a ingresar que viene del conurbano o de Rosario, o de lo que llamamos zona caliente donde hay contagios, para ingresar a descargar lo que toma media hora lo que hacemos es se le pone la faja de seguridad para comprobar que el chofer no baja y tiene todos los recaudos para no traer contagio y no tener contacto directo. Y le pedimos que vaya con el tapabocas puesto para comunicarse con la gente que hace la descargara”, detalló.

Ante la respuesta del intendente, Laje volvió a preguntar: “Es decir que lo encierran en el camión, no parece muy legal. ¿Qué pasa si se descompone o tiene que ir al baño?”. En ese momento, Bertellys explicó que en caso de emergencia del chofer, “la faja se rompe y se baja”, y agregó que es una medida “para tener un control o para saber tenemos una estadística de esta manera”.

“Si tiene una emergencia puede abrir la puerta, es un trámite que dura media hora o una hora”, agregó el intendente.

A pesar de la explicación, el periodista volvió a insistir: “Me parece disparatado fajar una cabina, pero entiendo que usted está cuidando a su gente, pero es muy loco lo que está pasando”. En el cierre de la entrevista, Bertellys volvió a justificar la medida: “Para nosotros es para tener un control y una estadística. Si el chofer tiene una necesidad de bajar, y si no tiene una necesidad se queda arriba del camión. Nosotros preferimos sorprender con una medida extrema o de precaución y no con una relajación”.