"Soy gordo, judío y p...": el descargo de Nicolás Wiñazki a las comentarios en redes por criticar la cuarentena

Luego de que Nicolás Wiñazki se quejara de la cuarentena por la pandemia, miles de usuarios en redes salieron a destrozarlo. Por eso, el periodista ultramacrista leyó algunos de los miles de comentarios que recibió por su irresponsabilidad periodística y enojadísimo, salió a responderles.

El jueves periodista ultramacrista utilizó el aire de TN para compartir la anécdota de que su hermana tuvo una hija. Luego de relatar que todos en la familia estaban contentos y que la nena había nacido bien, contó que tanto él como su madre y su padre, sólo pudieron verla, lógicamente, a través de WhatsApp.

Entonces, se quejó del aislamiento y lanzó polémicas frases que molestaron a algunos usuarios de redes, que lo criticaron en Twitter. Pero Wiñazki salió al cruce. "Hay un sector de la sociedad que es autoritario y que muestra el reflejo de la dirigencia que tenemos", aseguró. "¿Soy un pelotudo porque dije lo que dije? Tal vez sí, me lo estoy preguntando", sostuvo y agregó: "Me parece que el comentario puede haber causado un espejo de deseo de gente que no se anima y que tal vez sí quiere levantarla". "Soy gordo, judío, puto, trolo, estúpido, imbécil... si a ustedes los tranquiliza decirme todo eso en medio de este quilombo, díganlo", finalizó.