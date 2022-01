Muere Meat Loaf a los 74 años

FOTO DE ARCHIVO: El cantante de rock and roll estadounidense Meat Loaf asiste a una rueda de prensa para promocionar su último álbum "Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose" en Hong Kong

Meat Loaf, la estrella del rock estadounidense que saltó a la fama mundial con su álbum "Bat Out of Hell", ha muerto a los 74 años.

El cantante y actor estadounidense, de nombre Michael Lee Aday, tuvo una carrera de seis décadas y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Entre sus éxitos se encuentran el tema que da título a "Bat of Hell", de casi 10 minutos de duración, "Paradise by the Dashboard Light", del mismo álbum, y "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)", del álbum de 1993 "Bat Out of Hell II: Back into Hell".

"De su corazón a vuestras almas... ¡no dejéis nunca de rockear!", decía el comunicado publicado en su propia página de Facebook.

"Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado".

Con información de Reuters