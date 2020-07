La respuesta de la Revista Caras tras su polémica tapa sobre la hija de Máxima Zorreguieta

Después del escándalo que se desató a partir de la tapa de la Revista Caras, los directores del medio salieron a dar su postura sobre lo ocurrido. La nota principal de la revista se titulaba "La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look ‘plus size"-

Liliana Castaño, directora de Revista Caras, compartió su editorial en el que habla sobre la polémica y defiende el titular sobre la princesa Catalina Amalia de Orange, hija de Máxima y heredera al trono de los Países Bajos. "Nuestra tapa es a favor de tirar por la borda todo aquello que nos esclaviza y estigmatiza. Nuestra intención ha sido rescatar lo que inspira, visibilizar la inclusión y darle voz a los que muchas veces no tienen el merecido espacio", escribió Castaño.

La directora de Caras pidió que se lea todo el texto de la nota para entender de qué trata: "ayudará mucho a un debate constructivo. La fugacidad de quedarse sólo con la lectura del título puede ser mezquino o quizá alcance para ejecutar la dosis de sentencia diaria"

"La princesa Catalina Amalia, princesa de Orange, princesa de los Países Bajos, heredera al trono por ser la hija mayor del rey Guillermo y de Máxima Zorreguieta, con todos sus títulos reales no pudo esquivar el bullying y su historia puede resultar inspiradora. Su fortaleza, cómo sobrellevó ser la princesa 'plus size', cómo la llamaban en Holanda y el apoyo de su familia, es lo que revela la nota", afirmó la directora del medio a través de una publicación en el Instagram de Caras.

Asimismo, Castaño comparó lo ocurrido con el video que compartió Oriana Sabatini recientemente, en el que admite que sufre trastornos alimentarios y mostró su cuerpo sin ediciones ni poses. La publicación de Oriana también desató críticas en las redes sociales, pero también recibió cientos de mensajes positivos en los que se le brindaba su apoyo. "Quizá, si el protocolo real no le hubiera prohibido el uso de las redes sociales, Catalina Amalia hubiera likeado el posteo de Oriana", sostuvo Castaño.

Anteriormente, el vicedirector del medio gráfico, Héctor Maugeri, hizo su descargo en redes sociales. En principio, ironizó diciendo “EXCLUSIVO. La revista aún no está en los kioscos y ya es TT en todas las plataformas digitales”. Pero luego justificó la decisión del medio, sin auto crítica: “CARAS es una revista que siempre le dio ‘voz’ a los que alguna vez la sociedad intento callar. Nosotros no somos calificadores. Somos comunicadores y en esta semana, la historia de Amalia es un ejemplo para otras niñas que pudieron - o atraviesan- la crueldad de los que sólo saben ver la oscuridad y no la luz”.