Como un troll: Macri compartió un mensaje de El Dipy con ataques al Gobierno

La brusca campaña de la oposición en redes sociales volvió a demostrar la hilacha "troll" que tiene de raíz. Si bien Mauricio Macri siempre se había mantenido al margen, por lo menos en su cuenta personal, esta vez el ex mandatario se subió a un mensaje del cantante de cumbia El Dipy y lo propagó por su cuenta de Twitter.

El cantante de cumbia, quien en cada uno de sus comentarios, ataca al peronismo y al gobierno subió una serie de mensajes en sus redes sociales en los que ataca al peronismo y a Alberto Fernández. Macri, convertido en un verdadero troll, le hizo "retuit" al hilo de mensajes del cantante de cumbia y para propagar el odio dentro de sus seguidores.

En la decenas de mensajes que compartió El Dipy a través de lo que se conoce como "hilo" en Twitter, el cantante de cumbia compartió una docenas de mensajes, con videos, en los cuáles toma frases sueltas de diferentes figuras del actual gobierno. Más allá de la búsqueda de Mauricio Macri en redes sociales, lo más insólito es que el mensaje al cuál le hizo RT el ex presidente fue al que escribió: "Están enojadísimos conmigo los que militan la pobreza, el hambre y defienden a sus líderes ricos que viven en Puerto madero y en los countrys (sic) Y ellos de pedo llegan a fin de mes".

Vale recordar que el ex presidente prometió "Pobreza cero" y pasó la línea del 36% (sin pandemia) y devaluó un 65% el sueldo básico de los argentinos en dólares.

Insólito: El Dipy atacaba a Macri

Hace dos meses, el cantante de cumbia dijo presente en el programa Nada Personal, emitido por El Nueve, y conducido por Viviana Canosa. Luego de haber abordado diferentes temas de la actualidad, se tomó unos minutos para opinar sobre el líder de Juntos por el Cambio.

La periodista le consultó acerca de lo que piensa sobre el ex Presidente de la Nación, quien se desempeñó en el cargo entre 2015 y 2019: "Cuando lo escuchás a Macri hablando, ¿te convence?". Con absoluta seguridad, el cantante indicó: "No me convence. Nunca me convence. Ayer me castigaron por decir esto. Es tan guionado lo que veo en la tele. Es tan guionado.."