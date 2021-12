Baby contó cómo conoció a Macri en un baño: "Teníamos el pinocho en la mano"

El conductor de televisión contó que lo conoció en un insólito momento en un aeropuerto.

El conductor de televisión Baby Etchecopar contó que conoció a Mauricio Macri en un insólito cruce en un baño de un aeropuerto y hasta llegó a decir que le tiene cariño porque lo conoció en esa situación. Luego afirmó que el ex presidente podría estar esquiando en Suiza, pero está en Argentina "aguantando el mal aliento de Hugo Moyano".

En A24, Baby Etchecopar contó: "Más que hablar de Cristina, quiero hablar de vos. Yo te conozco, viste. Es más: siempre lo cuento: yo lo quiero mucho a Mauricio, nos conocimos en el baño de un aeropuerto orinando hace mucho años. Estábamos los dos con el pinocho en la mano".

Luego de manera insólita, Baby Etchecopar justificó que Macri haya incursionado en política y hasta dijo que fue descabellado en el sentido que podría disfrutar de la vida, pero prefiere la exposición. "Él era admirador mío, porque veía el Ángel todas las noches. Yo fui a la Quinta la primera vez cuando ganó y le pregunté por qué con la vida que llevas te metes en estos quilombos de aguantar el mal aliento de Moyano, la puteada de Cristina", lanzó.

"La verdad con esa gente yo no hablaría ni en la ruina, imaginate un tipo que no necesita. Tenés que tener mucho espíritu para meterte en estos quilombos y te lo digo honestamente, como conocido y amigo (sic). Vos podrías estar en Suiza esquiando y estas acá peleándote con todos", manifestó.

Macri ataca a los Mapuches y recomienda que los argentinos inviertan en el exterior

El ex presidente atacó a los mapuches que reclaman en el sur por los territorios y los acusó de ocupar viviendas o de prenderlas fuego. De forma insólita, el ex funcionario dijo que las personas que tienen ahorros compran viviendas en países como Estados Unidos.

"Por eso cuando la gente tiene un manguito se compra un departamento en países como ese, donde si alguien te ocupa un departamento, vas al juez. El juez no dice que sos sudaca (sic), dice 'dame los papeles' y si sos el propietario lo desaloja", dijo Macri, quien de esta forma alentó la inversión en el extranjero.

"Acá si vos no tenés un contacto, un amigo, se discute que se desaloje o no. Te toca un mapuche trucho en el sur que te roba la casa y te la prende fuego. Y lo apoya el Estado", lanzó el ex presidente en una entrevista con Baby Etchecopar en A24.

El sincericidio de Baby Etchecopar que hunde a Garavano

Baby Etchecopar confesó que el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, lo llamó para preguntarle qué juez tenía la causa que le habían iniciado un grupo de feministas luego de haber insultado al aire a mujeres en su programa de radio.

"Según el nombre del juez sabes el resultado del veredicto. A mí me ha pasado cuando me persiguieron las feminazis estas. Me decía Garavano: ´Che Baby, ¿te metieron un juicio? ¿dónde lo tenés?´. No sé le decía yo. Él me dijo: ´ese es kirchnerista, es difícil, cuidate´", rememoró Baby Etchecopar.

El conductor de A24 en la entrevista con Mauricio Macri se molestó con Garavano por el comentario y le respondió. "Decime ´poné un abogado y defendete´, pero no me digas cuidate que te va a condenar", sostuvo. La pregunta es por qué Garavano le preguntó el nombre del juez y por qué le adelantó que "es difícil".