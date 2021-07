Aníbal Fernández destrozó a Macri tras escuchar sus declaraciones en España

El ex-Jefe de Gabinete de Ministros criticó al ex-presidente tras su conferencia en España y lo descalificó con todos los insultos.

Aníbal Fernández calificó a Mauricio Macri como "un burro, un vago y un impresentable", en referencia a las declaraciones que tuvo el expresidente desde España. "Me da risa, es un tipo que no tiene cualidades", dijo el exJefe de Gabinete de Ministros en diálogo con Juan Di Natale, en Segunda Dosis (Radio 10).

Macri hizo cuestionables críticas hacia el gobierno actual desde una conferencia en España. Lo había convocado Pablo Casado, presidente del Partido Popular, para conversar sobre los problemas que afrontan actualmente sus respectivos países. "El éxodo que ha habido en la Argentina en este año y medio no se vio nunca en la historia", dijo, entre otras frases que rápidamente lo dejaron en ridículo.

"A ellos les iba bien, muchos se han ido aun yéndoles bien, porque no sienten que en un sistema tan anárquico y propicio para comportamientos mafiosos, uno pueda desarrollar una familia” declaró el expresidente, que más tarde agregó a su discurso: "En 2023, Juntos por el Cambio va a volver al poder".

En el programa de Di Natale por Radio 10, el conductor entrevistó a Aníbal Fernández por varios asuntos de la agenda política actual, sin dejar pasar la oportunidad de preguntarle por las palabras de Macri que rápidamente se viralizaron y se hicieron noticia. "Me dio risa, el señor es un mentiroso", fue lo primero que contestó el político, entre risas.

En cuanto a las capacidades del ex-líder del PRO para dar opiniones, el entrevistado expresó una fuerte opinión con la que lo destrozó. " No tiene cualidades, un tipo sin cualidades es jodido", dijo, dejando en claro que para él Macri no tiene nada a favor que se le pueda reconocer. "¿Viste cuando jugás al futbol? Que uno dice 'mirá como corre el tipo', porque no tenés otras atribuciones para decirle. O cuando te preguntan '¿Y qué tal el novio de tu amiga? ¿Es lindo?', y vos tenés que decir, 'no sabés qué buen tipo'. En cambio a este no tenés nada para defenderlo", agregó.

Por último, terminó de destrozarlo con una descripción detallada de todas sus características. "Es burro, es vago, no gastó nunca en su vida un centavo bien habido, no sabe absolutamente nada de derecho, se vale de los abogados que él paga por las chanchadas que hizo", dijo determinante, festejado con risas por el equipo del programa. "Qué puede decirse de este tipo si es un impresentable”, agregó.