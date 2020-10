"Me castigaron por decirlo": El Dipy destruyó a Macri

El Dipy se ha convertido en el portavoz de uno de los discursos más aterradores de la sociedad: el de la antipolítica. A partir de los textos que ha escrito en su cuenta de Twitter, el cantante ha vuelto a poner en agenda su nombre en las noticias del día a día. Aunque, en esta oportunidad, no se debe a un nuevo tema que pasará de moda como los que ha hecho sino por sus discursos colmados de odio hacia la clase política. Cansado de pegarle al peronismo y al Gobierno de Alberto Fernández, se tomó unos minutos para dejar muy mal parado a Mauricio Macri.

Mientras se pasea por diferentes canales para dialogar sobre la situación del país y los gobiernos que tuvo la Argentina, el compositor de música tropical dijo presente en el programa Nada Personal, emitido por El Nueve, y conducido por Viviana Canosa. Luego de haber abordado diferentes temas de la actualidad, se tomó unos minutos para opinar sobre el líder de Juntos por el Cambio.

"Macri no me convence. Nunca me convence"

La periodista le consultó acerca de lo que piensa sobre el ex Presidente de la Nación, quien se desempeñó en el cargo entre 2015 y 2019: "Cuando lo escuchás a Macri hablando, ¿te convence?". Con absoluta seguridad, el cantante indicó: "No me convence. Nunca me convence. Ayer me castigaron por decir esto. Es tan guionado lo que veo en la tele. Es tan guionado..."

"¿A los políticos los ves guionados?", volvió a preguntar Canosa. "Sí, a Macri... Macri estuvo muy guionado. En la entrevista que no sé qué periodista le hizo, que creo que estaba en su casa. Lo vi y es como que estuviera guionado. No está mal. Si la gente no lo sabe, hay un montón de gente que está guionada", manifestó El Dipy, cuyo nombre es David Adrián Martínez.

"Macri estuvo muy guionado"

Luego, y mientras miraba a la cámara para que el espectador tomara nota sobre lo que iba a decir, el músico de 42 años que estuvo en pareja con la modelo Mariana Diarco sostuvo: "Gente, les cuento: a los políticos no se les puede preguntar cualquier cosa, ¿está?".