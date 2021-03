El libro de Macri: las desopilantes preguntas en la publicación de Mercado Libre

La publicación de Mercado Libre para comprar el libro de Mauricio Macri se llenó de críticas y burlas al ex presidente.

El libro de Mauricio Macri fue lanzado en las últimas horas y, obviamente, recibió mucha antención. En la publicación de Mercado Libre donde se vende "Primer Tiempo" de Editorial Planeta, varios usuarios publicaron preguntas con burlas y críticas al expresidente.

"Primer tiempo es una invitación a renovar el compromiso que tenemos millones de argentinos con el Cambio"- dice Mauricio Macri sobre su nuevo libro que hoy salió a la venta por Mercado Libre.

Con gran emoción, el ex mandatario contó que a partir de hoy el libro puede conseguirse a través de Mercado Libre, la empresa de su íntimo amigo, Marcos Galperín. Lo que no se esperaba era que el posteo colapsaría de comentarios, y no precisamente para poder conseguir el libro. Se trata de una autobiografía de 304 páginas en la que el expresidente cuenta "su versión" sobre sus años de gestión. "Es la crónica de nuestros logros y de las duras batallas que tuvimos que dar contra el populismo", describió Macri sobre su nueva obra que, según se pudo conocer hoy, su valor es de 1690 pesos. Sin embargo, no todo fue como hubiera deseado el exmandatario

Al ingresar a la publicación oficial de Editorial Planeta en Mercado Libre se pueden visualizar cientos de miles de preguntas de distintos usuarios que se encargaron de defenestrar a Macri. Desde consultas sobre si el libro venía con reposera hasta las más fuertes acusaciones por las causas de Panama Papers, del Correo Argentino o por el espionaje ilegal durante su mandato. También preguntaban si podrían hacer canjes por cerveza o verduras o si era un libro para colorear o de ciencia ficción.

Los usuarios no se cansaron de comentar el post con estas desopilantes críticas hacia el ex presidente, al punto que los trabajadores de Planeta decidieron copiar y pegar el mismo mensaje en todas aquellas preguntas que no eran para interesados en comprar el libro (es decir, prácticamente todos los comentarios). "Estamos para responder preguntas de interesados en la compra del libro. Solicitamos que respete nuestra tarea ya que nosotros estamos trabajando", responden desde Planeta en cada una de las cargadas al ex mandatario.

Las insólitas preguntas en Mercado Libre por el libro de Mauricio Macri

La publicación del Libro de Macri en Mercado Libre recibió desopilantes preguntas

