Mauricio D'Alessandro contra Dalma y Gianinna Maradona: "personas que no tienen conocimiento jurídico"

El abogado de Matías Morla cargó contra las hijas de Diego en respuesta del comunicado que publicaron en redes sociales.

Empezó un nuevo episodio en la batalla entre Dalma y Gianinna Maradona y Matías Morla. Esta vez, Mauricio D'Alessandro representante de quien fuera el abogado de Diego Armando Maradona al momento de su muerte, les respondió a las hijas del crack del fútbol con Claudia Villafañe luego del comunicaron que publicaron en sus redes sociales.

Luego de que la Cámara del Crimen desestimara la denuncia por defraudación que presentaron Dalma y Gianinna Maradona y autorizara a Matías Morla a usar la imagen de Diego Maradona, las hermanas se despacharon contra el abogado en redes. Más tarde, en diálogo con Implacables, el abogado de Morla reivindicó la decisión de la Justicia y aseguró que no puede responderles a dos personas que “no estudiaron derecho ni nada”.

“La marca Maradona pertenece a la empresa Sattvica, que le pertenece a Matías Morla, y tiene convenios con sus hermanas, por lo cual genera ganancias para ellas. Hay un detalle que es que la mitad de los derechos de imagen van a parar a los herederos, a la sucesión”, explicó D'Alessandro en conversación con Daniel Gómez Rinaldi.

En este sentido, sobre el comunicado de Dalma y Gianinna, el abogado no se guardó nada: “Yo leí el comunicado y no puedo responder por dos chicas que, claramente, no estudiaron derecho, y creo que ninguna carrera universitaria. Dicen cualquier cosa en el comunicado". "Está bárbaro, es una expresión de deseo, pero está hecho por personas que no tienen conocimiento jurídico”, continuó.

“No estoy diciendo nada malo, pero lo que dice ahí es imposible… Tendría que responderles de manera coloquial y yo no quiero enfrentarme a ellas ni discutir. Me imagino que están molestas por este fallo, ¿por qué voy a trabajar sobre esa molestia?”, expresó.

Sobre el revés judicial que favorece a Morla y a las hermanas de Diego Maradona, D'Alessandro propuso: “Ojalá que se pongan de acuerdo con sus tías y resuelvan el tema. Si es bastante fácil... ¿cuál es la razón por la que tienen que seguir peleando?". "Es la tercera vez que pierden ante la justicia, pero sacaron este comunicado porque la tercera es la vencida”, concluyó.