Carmen Barbieri se ofreció a ayudar a Daniel Aráoz

Un desafío de MasterChef Celebrity dejó boquiabiertos a los participantes cuando el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis les anunciaron que debían preparar caracoles de tierra que estaban dentro de una pecera vivos. Completamente desconcertado, Daniel Aráoz le propuso al conductor del certamen, Santiago Del Moro, irse directamente a la gala de eliminación.

"Estoy completamente shockeado", expresó impresionado Daniel Araóz delante de la pecera en la que los caracoles estaban en movimiento. Tanto, que propuso: "No tengo problema con ir a la gala de eliminación pero es una prueba que me sobrepasa". "No sé qué hacer, honestamente, de todo corazón. Me supera. No voy a poder hacer esta prueba", agregó casi rendido.

Todo era preocupación en la cocina de Telefe hasta que una compañera se ofreció a ayudarlo desinteresadamente. “¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo hacer yo el hervor y dártelos después?”, propuso Carmen Barbieri y, siguiendo los guiños de la producción, Santiado Del Moro anunció que le permitirían darle una mano al actor cordobés.

“A mí me da un poquito de impresión y capaz que le pido una ayuda”, agradeció en off, más tranquilo tras saber que contaba con la ayuda de la capocómica. De igual manera se sumó Gastón Dalmau al expresar en off: "La cara de impresion que tiene es bastante fuerte. Le voy a dar una mano para lo que necesite", mientras que la cámara tomaba una secuencia en la que el joven vaciaba el contenido de la pecera del cordobés.

Los mejores y los peores platos de la jornada

Del polémico desafío para salvarse de la gala de eliminación del próximo domingo participaron Carmen Barbieri, Cande Vetrano, Daniel Aráoz, Juanse, Gastón Dalmau y Alex Caniggia. Sin demoras, Alex, Daniel y Juanse se pusieron directamente el delantal negro para probar su suerte el domingo, mientras que Cande y Gastón, si bien hicieron buenas presentaciones, no estuvieron a la altura de las exigencias del jurado de expertos. En cambio Carmen Barbieri no sólo se llevó los aplausos de jurados y participantes sino que subió al balcón tras emocionar a los expertos con una receta de su abuela.