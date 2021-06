Adrián Pallares picante contra Georgina Barbarossa: "Hace tres meses que me tiene seco"

Al conductor de Intrusos no le gustó nada que Georgina Barbarossa haya llegado a la final de Masterchef. No conforme, apoyó a Gastón Dalmau.

El conductor de Intrusos en el Espectáculo Adrián Pallares analizó la semifinal de Masterchef Celebrity y no sólo pidió que sea Gastón Dalmau el ganador sino que opinó sin filtros sobre la performance de Georgina Barbarossa en el programa más visto de la televisión argentina que cada vez está más cerca de consagrar a un nuevo campeón.

"Se fue Sol. Se dio todo como se esperaba, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau en la final. Hoy es la competencia y mañana dan el ganador, el festejo", comenzó asegurando Rodrigo Lussich y, sin ningún filtro, Adrián Pallares se sumó al análisis de la final tras la sorpresiva salida de Sol Pérez. "Las redes estaban indignadas con que salió Sol Pérez. Que esté Gastón Dalmau en la final nadie lo discute, pero sí que esté Georgina Barbarossa", lanzó.

"Georgina cada vez que llegaba, decía: ‘Ay me falta esto, me olvidé lo otro’. ¡Es una rompe pelotas! Dios quiera, con todo lo que la quiero, que gane Gastón Dalmau. Georgina Barbarossa hace tres meses que me tiene seco. Todos los días llega ahí diciendo: ‘Ay, me olvidé esto’. Además, el pibe tendría que ganar", continuó el periodista de América TV en referencia a las subidas y bajadas de la actriz a lo largo de la segunda edición del reality.

Para no quedarse afuera, su compañero Rodrigo Lussich sumó leña al fuego y se refirió a los deseos de la producción de Telefe que no se cumplieron a lo largo de la segunda edición del reality que conduce Santiago Del Moro. "Alex Caniggia para la producción era el ganador. Era la Claudia (Villafañe) de esta temporada". "Vamos a ver quién gana, pero me parece que querían que gane un hombre", deslizó en referencia a Gastón Dalmau.

Lejos de bajar el tono, Pallares arremetió: "Ya contamos que cada jurado le puso un puntaje a cada participante", expresó dado que a lo largo de la segunda edición del programa, el ciclo de espectáculos de América TV no estuvo ajeno al éxito de Telefe sobre el que sugirieron que el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis tenían sus participantes preferidos a quienes beneficiaron gala tras gala.