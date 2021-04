Así fue la vuelta de Carmen Barbieri a MasterChef Celebrity.

Este lunes por la noche se vivirá un momento de suma emoción en MasterChef Celebrity: luego de vencer al coronavirus y de superar un cuadro de neumonía que la tuvo en un momento sumamente delicado de salud, Carmen Barbieri se sumará a las cocinas más famosas del país. "La Leona" fue una de las participantes confirmadas antes de que las grabaciones comiencen a rodar, sin embargo su percance sanitario hizo que su aparición se retrase hasta este 12 de abril.

Por su parte, Telefe filtró momentos del ingreso de Carmen Barbieri al estudio de MasterChef Celebrity y en los mismos se puede observar un ambiente de emotividad y alegría. Federico Bal, su hijo, estuvo presente para colocarle el delantal blanco con el que la capocómica comenzará a cocinar (los programas ya han sido grabados con anterioridad) en la jornada de este lunes.

A su vez, Santiago del Moro también se mostró claramente emocionado, al igual que el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. De este modo, Carmen Barbieri se reincorpora tras ser una de las participantes que estaría desde el comienzo de la competencia y seguramente dará que hablar. ¿Cómo le irá en las hornallas?

Dani Aráoz destrozó a Germán Martitegui tras ser eliminado

El séptimo eliminado de MasterChef Celebrity es Daniel Aráoz. Y tras su partida del certamen culinario, en donde quedó afuera tras pelear palmo a palmo con Alex Caniggia, el actor pasó por ViajeChef y expresó su malestar por una actitud que no le gustó de Germán Martitegui. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Una de las últimas devoluciones recibidas fue sobre un plato que Dani Aráoz cocinó recordando a su familia, y las críticas no fueron buenas. El problema, según el actor, fueron los modos del dueño de Tegui: "Entiendo que vos me puedas decir algo sobre cómo cocino. Lo que no me podés decir es que el amor es sordo, ciego y mudo, y sin paladar, porque es una cosa en la que yo no estoy de acuerdo".

"Era un plato de mi familia, me parece que las formas complican las cosas. La crítica, yo creo que están ahí para dar su crítica no para explicar lo que es la vida. Martitegui se dio el gusto de decirme Daniel", sentenció Aráoz, quien de igual modo se marchó contento con lo realizado en MasterChef Celebrity. Posiblemente tenga una nueva chance de ingresar al certamen, teniendo en cuenta que habrá un repechaje en el que alguno de los eliminados podrá volver a la competencia.