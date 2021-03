Pese a que la segunda temporada lleva tan sólo algunas semanas de su lanzamiento, MasterChef Celebrity sigue siendo el programa con más rating en la televisión argentina. Y uno de los grandes atractivos es lo que ocurre durante los desafíos de cocina. Por ejemplo, en la gala de anoche, Santiago del Moro apuró a María O'Donnell con una picante y atrevida pregunta. Como consecuencia, la periodista vivió una incómoda situación frente a Hernán El Loco Montenegro.

En el último programa de MasterChef, a O'Donnell y El Loco Montenegro les tocó compartir una dura prueba de preparación. La misma consistía en superar un Pictionary gastronómico y ambos debieron competir con otras duplas como Fernando Carlos y Gastón Dalmau, Dani La Chepi y Daniel Aráoz.

En un tramo del programa, Santiago del Moro paseó por las cocinas de los participantes. Cuando llegó al sector en el que estaba el ex basquetbolista de la Selección Argentina, le manifestó: "Acá María O'Donnell es tu capitana. Es la que marcó el rumbo". Y el deportista respondió con elogios para su compañera: "Olvidate, acá se hace lo que ella dice. Hay que ser inteligentes. Esto es para vivos, no para tontos. Ella es la que sabe y yo estoy aprendiendo".

Luego, el conductor de MasterChef fue por más y le consultó: "Querías jugar con ella, ¿no?". El Loco Montenegro, quien se vio favorecido por conformar la dupla, volvió a ponderarla: "Sí, la adoro. Es genial, es genial...". Y fue entonces cuando Del Moro le hizo la atrevida pregunta a O'Donnell: "María, ¿vos estás soltera?".





Entre risas, aunque con cierta incomodidad, la periodista reconoció que se encuentra soltera: "Me separé, sí". Inmediatamente después, Del Moro intentó ponerle un poco de pimienta a la charla con Montenegro y le advirtió: "María O'Donnell se separó hace poco".

El Loco Montenegro reaccionó de buena manera, aunque también denotó cierta incomodidad por la constante insistencia del conductor en querer que se forme una pareja en MasterChef: "Parezco el Playboy de MasterChef. Me armás un romance todas las semanas".

Escuchando atentamente la charla que estaban teniendo los hombres, María O'Donnell hizo un pedido: "No me armes un lío con Claudia (Fontán). Me quieren meter a mí en el medio y yo nada que ver". Del Moro intentó extender la broma y se volvió a dirigir al ex basquetbolista: "No sé si te llevarás la medalla, pero acá te vas con alguien". Y este sostuvo: "Soltero no me voy, ¿no?".

¿Qué pensará Claudia Fontán al respecto?

Hernán El Loco Montenegro y Claudia Fontán, ¿en una relación?

A medida de que fueron pasando los programas en MasterChef Celebrity, la buena onda entre Hernán El Loco Montenegro y Claudia Fontán levantó sospechas de un romance. No sólo porque hubo un muy buen entendimiento entre ambos participantes sino también porque tanto el ex basquetbolista como la actriz han coqueteado en diferentes oportunidades, resaltando que tienen un "café pendiente".