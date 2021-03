Llegó el domingo, uno de los días más esperados por los fanáticos de MasterChef Celebrity, programa que sin dudas es el más visto en la televisión argentina. Esta noche, el ciclo conducido por Santiago del Moro tendrá una novedad muy importante: un participante quedará eliminado. Flavia Palmiero, Sol Pérez, Andrea Rincón, Fernando Carlos, Georgina Barbarossa, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y Claudia Fontán lucharán para continuar en el reality. Pero, ¿quiénes son los candidatos? Se filtró el nombre del famoso que se va.

Por otra parte, mientras se desarrolle la cuarta gala de eliminación de MasterChef, en el balcón dirán presentes María O'Donnell, Alex Caniggia, Hernán El Loco Montenegro, Daniel Aráoz y Dani La Chepi. En tanto, los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis serán los encargados de evaluar los platos de los participantes que tienen delantal negro.

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas en las redes sociales, el programa de esta noche en MasterChef Celebrity contará con una eliminación muy particular. Según indicaron varios internautas en Twitter, Flavia Palmiero será la cuarta famosa en despedirse del programa de Telefe. De hecho, durante la semana pasada protagonizó una dura pelea con Martitegui, uno de los chefs más exigentes.

Cómo fue la pelea entre Flavia Palmiero y Germán Martitegui en MasterChef Celebrity:

En una de las últimas galas de MasterChef Celebrity, Flavia Palmiero fue advertida por Germán Martitegui, quien le expresó: "Flavia, ¿está distraída?”. Pese a que no estaba prestando atención, la famosa indicó: “Sí señor, ¿Cómo? Estaba charlando con mi compañera”. Sin embargo, el chef la fulminó con una respuesta contundente: "Debería prestar más atención”. Pese a que intentó tomar apuntes luego, y asegurarle que lo escucharía, el jurado cerró la discusión en forma terminante: "No, ahora ya está”.

A qué hora es la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 y por dónde verlo en vivo:

La segunda gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 tendrá lugar este domingo 28 de febrero, desde las 22 horas, y se podrá ver a través de la pantalla de Telefe: el canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD), canal 10 en Telecentro (Digital), 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD.

Los sueldos y cuánto ganan los participantes de MasterChef 2

Marina Calabró -hermana de la ex participante Ileana Calabró- dio a conocer los montos que los participantes perciben. Durante el programa Lanata Sin Filtro, por radio Mitre, indicó: "Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes $150.000. Con un nombre más interesante (famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido), a partir de $170.000. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta $500.000”.

De acuerdo a las redes sociales, Flavia Palmiero se irá de MasterChef Celebrity: