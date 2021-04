Muchos participantes y poco distanciamiento en MasterChef Celebrity

Después de la semana de repechaje y de la participación de los concursantes de la primera temporada, MasterChef Celebrity redobló la apuesta y trajo al estudio de Telefe a sorprendentes acompañantes para los aspirantes a chefs. Lejos de mencionar a las figuras que aparecieron en el programa que conduce Santiago Del Moro, las redes sociales dispararon contra el incumplimiento de los protocolos para frenar el avance del coronavirus no sólo por el exceso de participantes en el estudio sino por el poco distanciamiento y la falta de barbijos.

Para salvarse del delantal gris, Cande Vetrano, Dani La Chepi, Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa, Claudia Fontán, Carmen Barbieri, María O'Donnell y Juanse, tuvieron que cocinar en 60 minutos conejo con dos acompañamientos, un platillo al que se le sumó una porción de fideos con pesto como plato extra. Luego, se presentaron ante el jurado de expertos integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

Para ello, las figuras recibieron la visita de viejos amigos y familiares para ayudarlos a cocinar un ingrediente tan difícil. Mery Del Cerro, Gabriel Cartañá, Rocío Irgazábal, Pepito Cibrián, Malena Guinzburg, Fede Bal, Ernesto Tenembaum y Nito Mestre se sumaron a la cocina más famosa del país, sumando un total de 16 personas que, junto al jurado y al conductor del ciclo, llegaron a ser 19.

El uso de barbijo brilló por su ausencia en la noche de Telefe, algo que llama poderosamente la atención puesto que no es nada casual que este lunes hayan retomado las grabaciones en el canal de las pelotas luego de que un productor haya dado positivo de coronavirus. Tras el resultado negativo de los hisopados que se les hizo al jurado y a los participantes, pudieron retomar la actividad.

Las menciones en Twitter sobre el incumplimiento del protocolo en MasterChef Celebrity

Después del éxito de la jornada del lunes con participantes de la primera temporada y de la segunda, la jornada concurrida pareció una gran idea para mantener las buenas mediciones, pero un detalle para nada menor fue señalado por los usuarios de Twitter cuando denunciaron el incumplimiento de los protocolos para frenar los contagios de coronavirus.

Mas aún cuando varios de los participantes atravesaron los vaivenes de la enfermedad. La nostalgia de los ex Casi Ángeles, el guiño con la cocina entre madre e hijo o la dupla entre Nito Mestre y Juanse no fueron suficientes para que la audiencia no se pronuncie en contra de las formas del último programa de MasterChef Celebrity.