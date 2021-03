Se encienden las hornallas del amor: el tierno gesto de Claudia Fontán a El Loco Montenegro.

¿Crece el amor en MasterChef Celebrity 2? Todo apunta a que entre Claudia Fontán y Hernán "El Loco" Montenegro hay algo más que solo compañerismo, pese a que aseguren que se trata de "un juego para el reality". La pareja televisiva protagonizó un tierno momento durante la última gala de eliminación, cuando "La Gunda" ayudó al basquetbolista desde el balcón, para que no quedara eliminado.

Hernán fue uno de los famosos que tuvo que cocinar con el delantal negro el domingo de eliminación para defender su lugar en la competencia de Telefe, y la actriz lo ayudó desde el balcón en todo momento. “Parece que tenemos un ‘Loco’ de amor”, bromeó Santiago del Moro, incomodando a Claudia Fontán que no dijo nada por su timidez. En cambio el exbasquetbolista replicó: “No hay mucho que pensar”, cautivado por la belleza de La Gunda.

Marcelo Polino, embajador de MasterChef Celebrity 2, comentó en Flor de Equipo que el deportista tiene muchas ganas de conocer más a la actriz y conductora. “En privado Hernán me dijo que quiere irse de viaje con Claudia; tiene ganas de llevarla de vacaciones y recorrer lugares con ella”, filtró Polino.

El inicio del juego "amoroso" entre La Gunda y El Loco

El primer contacto lo estableció la actriz cuando hablaban de la altura que las azafatas debían tener, dado que el desafío de la noche consistía en preparar un menú de avión, La Gunda señaló al ex basquetbolista y comentó: "Me quiero parar al lado de él con distancia social". Durante el desafío llamado Aeropuerto MasterChef, Montenegro asistió en el supermercado a Claudia Fontán que se sentía bastante desorientada y le cedió dos limones. Los participantes sólo podían utilizar alimentos que entraran en 7kg. Al momento de pesar sus ingredientes, la actriz se excedía con el peso y el jurado le sacó la mostaza y la miel. "¿Cómo me vas a sacar la mostaza y la miel?", reclamó La Gunda.

Como no le fue suficiente, al momento de cocinar sus platillos, el galán no quiso dejar de asistir a su pretendida quien le pidió que le abriera un frasco de mostaza. "Sí, mi amor, dame", expresó Montenegro. Según indican algunos rumores el deportista la habría invitado a salir varias veces, además de proponerle llevarla hasta su casa en un barrio privado de Nordelta.

Hasta el momento, todo indicaría que la actriz podría escaparle a ese interés, más allá de sentirse halagada. Lo cierto es que Montenegro, como buen deportista, podría no abandonar la campaña e intentar por todos los ángulos convencerla para compartir una charla.