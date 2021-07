Las excéntricas exigencias de Wanda Nara para estar en MasterChef 3

Un periodista de América TV reveló la lista de requisitos que la ex esposa de Maxi López pediría a la producción del reality show.

Wanda Nara pondría para ser parte de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Argentina, pero para participar habría realizado insólitas condiciones, según contó el periodista Guido Zaffora en el ciclo Es Por Ahí, emitido por América TV. Desde hace meses, corren fuertes rumores sobre la posible participación de la esposa de Mauro Icardi en el reality show de cocina conducido por Santiago del Moro, pero aún no hay confirmaciones al respecto

“Primera exigencia de Wanda: le pidió a la producción un curso previo con un profesional exitoso de la cocina, no quiere alguien que no tenga pantalla”, comenzó su descargo Zaffora, en alusión a que la hermana de Zaira Nara no estaría dispuesta a hacer papelones en su desempeño como cocinera y por eso habría solicitado lecciones previas al concurso. Pero esta es solo una de las condiciones que el miembro de Es Por Ahí destacó, hay otras que son tanto más complicadas para la producción del ciclo.

“Segunda: los días y las horas de grabación son un tema para ella porque son grabaciones extensas de casi diez horas. Arrancan a las dos de la tarde y terminan a las diez de la noche, de lunes a viernes”, expresó Zaffora sobre la gran carga horaria que implica ser parte del reality de Telefe y siguió: “Tiene un por qué y son sus cinco hijos ya que se vendría a la Argentina con ellos. Las grabaciones extensas son un freno y ella pide horas exactas, que se respete el horario”.

Más tarde, el periodista se refirió a cuánto complica la distancia a la ex participante del Bailando: “Los hijos van a la escuela en París y sus vacaciones son distintas, estamos hablando de invierno que es verano en Argentina y en el verano argentino ellos tienen que ir al colegio”, explicó y luego dejó en claro que su relación marital no sería un inconveniente para la celebridad: “Mauro Icardi se quedaría y tiene que coordinar todo con él, la separación no es un problema, los chicos sí”.

Conflicto con su ex

En el último Día del Padre, el futbolista Maxi López fue lapidario con Wanda Nara en una de sus publicaciones de Instagram, al revelar que la celebridad no habría permitido que sus hijos lo vean durante diez meses. “Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca”, escribió el deportista.