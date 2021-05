La increíble anécdota de Alexander Caniggia con Beckham y Batistuta en MasterChef: "Es normal"

Alexander Caniggia es uno de los participantes de MasterChef Celebrity 2 que más ha captado la atención del público. Y en la edición del último martes 4 de mayo, el influencer decidió hablar un poco de su vida privada, un tema al que no suele recurrir demasiado. Curiosamente, reveló una anécdota junto a su padre Claudio "El Pájaro" Caniggia y a grandes figuras del fútbol como David Beckham, Gabriel Batistuta y Zlatan Ibrahimovic, entre otras.

Luego de que Santiago del Moro pasara por la cocina en la que trabajaban algunos participantes como Andrea Rincón, Juanse, Claudia "La Gunda" Fontán y María O'Donnell, entre otros, visitó el espacio que ocupaba Alex, a quien le consultó: "Vos has nacido en una cuna deportiva. ¿Quiénes iban a comer a tu casa?".

La respuesta de Alex Caniggia dejó con la boca abierta al conductor de MasterChef Celebrity 2 y, por supuesto que también a los televidentes, ya que mencionó a grandes estrellas del fútbol que vistieron las camisetas de Real Madrid, Barcelona, Milan, Roma y Manchester United: “David Beckham, Ibrahimovic, Puyol, Iniesta, Batistuta, Karim Benzema, y te puedo seguir nombrando”.

Luego, denotando un poco de soberbia, el influencer aclaró que cuando vivía con su padre era muy habitual ver a grandes figuras del fútbol visitando su casa para compartir una comida: "Para mí es normal, es mi viejo". Asimismo, y pese a que actualmente no tiene una gran relación con su padre, resaltó que tiene buenos recuerdos de aquella época: "Me gustó la vida que tuve, me encantó”.

Por otra parte, Alex Caniggia dejó en claro cuál es la peor parte de ser el hijo de un famoso exfutbolista tan reconocido: “Es pesado. Estoy cenando con mi viejo en un restaurante, y vienen los gedes, te piden foto... y eso molesta”.

Por qué Alex Caniggia no se dedicó al fútbol como lo hizo su padre Claudio Paul Caniggia

Alex Caniggia, que realizó uno de los mejores platos de la gala de MasterChef Celebrity 2 (pollo a la plancha con pasas de uva), resaltó que su padre lo alentó a jugar al fútbol de joven. De todas formas, se terminó arrepintiendo a tiempo: “No me gustó. Dije: 'Esto no es lo mío'. Si me llaman a jugar al futbol, voy. Pero me hincha las pelotas ya el fútbol. Lo mío es la cocina”.