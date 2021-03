La grave denuncia de Cae contra MasterChef Celebrity

Cae acusó al jurado de MasterChef Celebrity de tener favoritos

Desde que comenzó la segunda temporada de MasterChef Celebrity, los participantes se quejan de que el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis es más estricto que antes. A horas de una nueva gala de eliminación, fue Cae quien se despachó con una grave acusación cuando se le consultó si los jueces medían con distinta vara a los participantes: "¡No te quepa ninguna duda! Que hay afinidades y otro tipo de llegada con algunas personas, no hay dudas. ¡Estoy re caliente!".

Como invitado en Cortá por Lozano, el magazine diario que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe, Cae opinó del jurado y de qué participante sorprendió a todos. "Me vienen cagando a pedos todos los programas", empezó el cantante en su descargo que continuó "cuando le pego al sabor, no le pego a la presentación y cuando le pego a la presentación, no le pego al sabor".

El cantante sumó que considera que el jurado es injusto con las devoluciones que le hacen sobre sus platos. "¿Si Donato me tiene envidia? Qué se yo, a mí me cierran un poco mejor los chalecos que a él", agregó muy picante Carlos Alfredo Elías (tal como figura en su documento), autor de clásicos como Te recuerdo.

Cae, muy duro en su Instagram

"El otro día mi risotto era contundente y era bueno pero el de la Gunda estaba medio tirando a guiso. Creo que ya lo puedo decir porque estuve como siete programas cocinando y estoy re caliente con que me den siempre el delantal negro", cerró el cantante. Aunque en sus redes aprovechó para seguir deslizando su descontento con una imagen en sus historias que decía "¿Quién tiene los huevitos al plato?".

Cae también aprovechó para destacar a un compañero de programa, que sin dudas sorprendió tanto a participantes como al público en general. Se trata de Alex Caniggia y el cantante así lo reconoció: "Creo que alguien que está sorprendiendo muchísimo es Alex Caniggia. Destaco al que sorprende por mérito propio". El "Bon Jovi argentino" deberá trabajar mucho este domingo si quiere seguir en la competencia y cambiar el "favoritismo" del jurado.